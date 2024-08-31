Атака шахедов на Киев и область.

Дрон-камикаде Shahed. Иллюстративное фото: Милитарный

Российские захватчики совершили четвертую в течение этой недели воздушную атаку на Киев. При этом враг активно применял ударные беспилотники, предварительно это были дроны-камикадзе "Shahed".

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации в субботу, 31 августа.

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"Четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БпЛА, предварительно вроде "Shahed"", — сообщил Попко.

По его словам, на Киев баражирующие боеприпасы заходили всю ночь , волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и продолжалась почти четыре часа.

Силами ПВО все враждебные цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Попко уточнил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших. Как вы видите — Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне", — отметил Попко.

Он в очередной раз призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при опасности идти в укрытие.

Сообщение от КМВА. Фото: скриншот

Вражеские дроны в Киевской области

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что ночью российские захватчики атаковали Киевщину ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и утро.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели", — отметил Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры нет. Также обошлось без пострадавших.

"Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности", — отметили в ОВА.

Кравченко добавил, что в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в трех районах области. Соответствующие службы устраняют последствия.