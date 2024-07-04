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Атака "шахедів" на Київ — у КМВА оприлюднили наслідки

4 липня 2024 05:42
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Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки на Київ вночі 4 липня — подробиці від КМВА
Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Київській міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками на Київ в ніч проти четверга, 4 липня, сили протиповітряної оборони збили всі дрони, що летіли на столицю. Обстріл відбувався хвилями й з різних напрямків.

Про це Сергій Попко повідомив у Telegram.

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Наслідки атаки на Київ в ніч проти 4 липня

За даними КМВА, атака відбувалась винятково ударними безпілотниками, які Росія запустила з Курської області. 

"Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці", — зазначив Попко.

Він додав, що за попередньою інформацією, у Києві без жертв та руйнувань.

Нічний обстріл Києва 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу КМВА

Нічна атака БпЛА 4 липня

Нагадаємо, що в Києві в ніч проти 4 липня лунали вибухи. За даними КМВА, на підступах до столиці працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що вночі 4 липня в Україні близько шести годин тривала повітряна тривога. Попереджали про загрозу ударних безпілотників та ракетну небезпеку.

Додамо, що перед цим російські загарбники обстріляли Київ у неділю, 30 червня. Уламки ворожої ракети влучили в 14-поверховий житловий будинок, внаслідок цього постраждало троє осіб.

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