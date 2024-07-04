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Атака "шахедов" на Киев — в КГВА обнародовали последствия

4 июля 2024 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия атаки на Киев ночью 4 июля — подробности от КГВА
Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате атаки ударными беспилотниками на Киев в ночь на четверг, 4 июля, силы противовоздушной обороны сбили все летевшие на столицу дроны. Обстрел происходил волнами и по разным направлениям.

Об этом Сергей Попко сообщил в Telegram.

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Последствия атаки на Киев в ночь на 4 июля

По данным КГВА, атака проходила исключительно ударными беспилотниками, которые Россия запустила из Курской области.

"Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — отметил Попко.

Он добавил, что, по предварительной информации, в Киеве без жертв и разрушений.

Ночной обстрел Киева 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала КМВА

Ночная атака БпЛА 4 июля

Напомним, что в Киеве в ночь на 4 июля раздавались взрывы. По данным КГВА, на подступах к столице работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что ночью 4 июля в Украине около шести часов продолжалась воздушная тревога. Предупреждали об угрозе ударных беспилотников и ракетной опасности.

Добавим, что перед этим российские захватчики обстреляли Киев в воскресенье, 30 июня. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом, в результате пострадали три человека.

Киев беспилотники КГГА обстрелы оккупанты ПВО воздушная тревога война в Украине війна атака

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