Последствия атаки на Киев ночью 4 июля — подробности от КГВА

Атака "шахедов" на Киев — в КГВА обнародовали последствия
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате атаки ударными беспилотниками на Киев в ночь на четверг, 4 июля, силы противовоздушной обороны сбили все летевшие на столицу дроны. Обстрел происходил волнами и по разным направлениям.
Об этом Сергей Попко сообщил в Telegram.
Последствия атаки на Киев в ночь на 4 июля
По данным КГВА, атака проходила исключительно ударными беспилотниками, которые Россия запустила из Курской области.
"Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — отметил Попко.
Он добавил, что, по предварительной информации, в Киеве без жертв и разрушений.
Ночная атака БпЛА 4 июля
Напомним, что в Киеве в ночь на 4 июля раздавались взрывы. По данным КГВА, на подступах к столице работали силы ПВО.
Также мы сообщали, что ночью 4 июля в Украине около шести часов продолжалась воздушная тревога. Предупреждали об угрозе ударных беспилотников и ракетной опасности.
Добавим, что перед этим российские захватчики обстреляли Киев в воскресенье, 30 июня. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом, в результате пострадали три человека.
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