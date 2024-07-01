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У Київській області внаслідок обстрілу є постраждалі, — КОВА

1 липня 2024 08:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетний удар по Київській області 30 червня — влада повідомила про трьох постраждалих
Наслідки обстрілу Києва 30 червня. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В результаті російського ракетного удару 30 червня у Київській області постраждало троє осіб. Через падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За даними Кравченка, серед постраждалих є дитина.

"Постраждало троє осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Начальник Київської ОВА зазначив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

"Внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", — додав він.

Кравченко підкреслив, що на місці обстрілу ще продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.

Згодом в Київській міській прокуратурі показали наслідки ракетного удару по столиці.

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