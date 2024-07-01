Ракетний удар по Київській області 30 червня — влада повідомила про трьох постраждалих

У Київській області внаслідок обстрілу є постраждалі, — КОВА
В результаті російського ракетного удару 30 червня у Київській області постраждало троє осіб. Через падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Наслідки атаки на Київщину
За даними Кравченка, серед постраждалих є дитина.
"Постраждало троє осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Начальник Київської ОВА зазначив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
"Внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", — додав він.
Кравченко підкреслив, що на місці обстрілу ще продовжують працювати оперативні служби.
Нагадаємо, ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.
Згодом в Київській міській прокуратурі показали наслідки ракетного удару по столиці.
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