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Головна Київ Аварія в енергосистемі Києва: у двох районах відновлюють електропостачання

Аварія в енергосистемі Києва: у двох районах відновлюють електропостачання

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 13:29
У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відновлюють світло після аварії
Працівники ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працюють над відновленням електропостачання після аварійного відключення. Світло в домівках мешканців планують повернути до 16:00.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Відновлювальні роботи тривають

Фахівці енергетичної компанії оперативно ліквідовують наслідки аварії та проводять необхідні технічні роботи для стабілізації електромережі в столиці.

У компанії зазначають, що відновлення електропостачання відбувається у штатному режимі, а бригади працюють у посиленому складі.

За попередніми даними, електропостачання в оселях мешканців Дніпровського та Дарницького районів має бути повністю відновлено до 16:00.

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Київ ДТЕК відключення світла
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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