У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відновлюють світло після аварії

Працівники ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працюють над відновленням електропостачання після аварійного відключення. Світло в домівках мешканців планують повернути до 16:00.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Відновлювальні роботи тривають

Фахівці енергетичної компанії оперативно ліквідовують наслідки аварії та проводять необхідні технічні роботи для стабілізації електромережі в столиці.

У компанії зазначають, що відновлення електропостачання відбувається у штатному режимі, а бригади працюють у посиленому складі.

За попередніми даними, електропостачання в оселях мешканців Дніпровського та Дарницького районів має бути повністю відновлено до 16:00.

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