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Главная Киев Авария в Киеве: восстанавливают электроснабжение в двух районах

Авария в Киеве: восстанавливают электроснабжение в двух районах

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 13:29
В Днепровском и Дарницком районах Киева восстанавливают электроснабжение после аварии.
Сотрудники ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики работают над восстановлением электроснабжения после аварийного отключения. Свет в домах жителей планируется вернуть до 16:00.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Восстановительные работы продолжаются

Специалисты энергетической компании оперативно устраняют последствия аварии и проводят необходимые технические работы для стабилизации электросети в столице.

В компании отмечают, что восстановление электроснабжения проходит в штатном режиме, а бригады работают в усиленном составе.

По предварительным данным, электроснабжение в домах жителей Днепровского и Дарницкого районов должно быть полностью восстановлено к 16:00.

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Киев ДТЭК отключения света
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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