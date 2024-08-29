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Авіатроща гелікоптера у Броварах на борту з керівництвом МВС — ДБР назвало обвинувачених

29 серпня 2024 13:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Авіакатастрофа у Броварах — обвинувальний акт проти п'ятьох посадовців ДСНС скерували до суду
Місце падіння гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року. Фото: Wikipedia
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

До Печерського районного суду Києва скерували обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони не дотрималися правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого знаходилось керівництво Міністерства внутрішніх справ України та інші співробітники відомства.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер, 29 серпня.

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У ДБР нагадали, що завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах у листопаді минулого року. Після цього матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.

Офіс генпрокурора передав до суду обвинувальний акт щодо:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Розслідування встановило, що посадовці допустили грубі порушення правил безпеки руху та експлуатації авіаційного транспорту, що спричинило загибель людей.

До процесу розслідування залучили іноземних експертів, зокрема представників французької компанії, яка виробляла гелікоптер.

Відомо, що в січні 2023 року планувався візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимоги законодавства, посадовці ДСНС використали гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало відповідних документів для виконання інших видів польотів.

"Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов", — йдеться у повідомленні.

Через несприятливі погодні умови гелікоптер був змушений летіти на низькій висоті. Командир екіпажу помітив перешкоду — багатоповерхівку — та почав облітати її, проте різко піднявся, втратив орієнтацію в просторі й під час завершення маневру, через нестачу необхідних навичок, зіткнувся із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

У результаті авіакатастрофи, окрім високопосадовців МВС та їх супроводу, загинули чотири жінки та малолітня дитина, які перебували в дитячому садку. Також 31 людина, включаючи 13 дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

"Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду", — йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що начальнику служби безпеки польотів цього ж загону оголошено підозру у службовій недбалості. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

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МВС Київ ДБР авіакатастрофа Україна Денис Монастирський Київська область розслідування Бровари

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