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Авиакатастрофа вертолета в Броварах на борту с руководством МВД — ГБР назвало обвиняемых

29 августа 2024 13:12
Виктория Козырь - редактор
Авиакатастрофа в Броварах — обвинительный акт против пяти должностных лиц ГСЧС направили в суд
Место падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года. Фото: Wikipedia
Виктория Козырь - редактор

В Печерский районный суд Киева направили обвинительный акт в отношении пяти чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они не соблюдали правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и другие сотрудники ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в четверг, 29 августа.

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В ГБР напомнили, что завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах в ноябре прошлого года. После этого материалы дела были открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям.

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении:

  • начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира специального авиационного отряда;
  • заместителя командира по летной подготовке;
  • командира авиационной эскадрильи;
  • начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Расследование установило, что должностные лица допустили грубые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации авиационного транспорта, что повлекло за собой гибель людей.

К процессу расследования привлекли иностранных экспертов, в частности представителей французской компании, которая производила вертолет.

Известно, что в январе 2023 года планировался визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требования законодательства, должностные лица ГСЧС использовали вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело соответствующих документов для выполнения других видов полетов.

"Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий", — говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий вертолет был вынужден лететь на низкой высоте. Командир экипажа заметил препятствие — многоэтажку — и начал облетать ее, однако резко поднялся, потерял ориентацию в пространстве и при завершении маневра, из-за нехватки необходимых навыков, столкнулся с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

В результате авиакатастрофы, кроме чиновников МВД и их сопровождения, погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые находились в детском саду. Также 31 человек, включая 13 детей, получили травмы разной степени тяжести.

"Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что начальнику службы безопасности полетов этого же отряда объявлено подозрение в служебной халатности. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

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