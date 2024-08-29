У Києві затримали палія поліцейських автомобілів

Спалене авто поліцейських. Фото: скриншот з відео

У Києві затримали 20-річного чоловіка, який на замовлення підпалював автомобілі поліцейських. Ворог пообіцяв йому "винагороду за завдання", однак фігурант замість обіцяних тисяч доларів отримає тюремний строк.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 29 серпня.

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У поліції розповіли, що 26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох автомобілів. Правоохоронці швидко встановили особу підпалювача та його місцезнаходження.

"Зловмисником виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому 6 000 доларів за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. За вимогою куратора, чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання", — йдеться у повідомленні.

Після отримання відеозапису, "куратор" видалив листування. Фігурант не отримав грошей. Йому загрожує до десяти років тюрми.