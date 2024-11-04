ДТП у Києві 4 листопада — автобус протаранив автівки

Автобус протаранив автівки — у Києві сталася масштабна ДТП
У Києві зранку 4 листопада сталася масштабна аварія: автобус на швидкості протаранив автівки та МАФ. Дорожньо-транспортна пригода відбулася у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Масштабна ДТП у Києві 4 листопада
За даними місцевих Telegram-каналів, зранку в Голосіївському районі Києва автобус на швидкості влетів в інші автомобілі, які рухалися дорогою, та у МАФ. Момент зіткнення потрапив на відео.
Як відомо, внаслідок ДТП є загиблі та поранені. На місці вже працюють поліція, медики та рятувальники, щоб розслідувати обставини події.
Наразі поліція та влада столиці не коментувала інцидент.
Нагадаємо, кілька днів тому у Києві вантажівка влетіла в автобус із пасажирами. Внаслідок цього постраждали люди.
Також ми писали, що у Львівській області сталася смертельна автотроща за участю двох автомобілів. Один водій загинув, двоє осіб зазнали травм.
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