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Автобус протаранив автівки — у Києві сталася масштабна ДТП

4 листопада 2024 08:49
Карина Приходько - Редактор
ДТП у Києві 4 листопада — автобус протаранив автівки
ДТП у Києві. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

У Києві зранку 4 листопада сталася масштабна аварія: автобус на швидкості протаранив автівки та МАФ. Дорожньо-транспортна пригода відбулася у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Масштабна ДТП у Києві 4 листопада

За даними місцевих Telegram-каналів, зранку в Голосіївському районі Києва автобус на швидкості влетів в інші автомобілі, які рухалися дорогою, та у МАФ. Момент зіткнення потрапив на відео.

Як відомо, внаслідок ДТП є загиблі та поранені. На місці вже працюють поліція, медики та рятувальники, щоб розслідувати обставини події.

Наразі поліція та влада столиці не коментувала інцидент. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві вантажівка влетіла в автобус із пасажирами. Внаслідок цього постраждали люди. 

Також ми писали, що у Львівській області сталася смертельна автотроща за участю двох автомобілів. Один водій загинув, двоє осіб зазнали травм.

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