ДТП в Киеве 4 ноября — автобус протаранил автомобили

ДТП в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве утром 4 ноября произошла масштабная авария: автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщают местные паблики.

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Масштабное ДТП в Киеве 4 ноября

По данным местных Telegram-каналов, утром в Голосеевском районе Киева автобус на скорости влетел в другие двигавшиеся по дороге автомобили и в МАФ. Момент столкновения попал на видео.

Как известно, в результате ДТП есть погибшие и раненые. На месте уже работают полиция, медики и спасатели, чтобы расследовать обстоятельства произошедшего.

Пока полиция и власти столицы не комментировали инцидент.

Напомним, несколько дней назад в Киеве грузовик влетел в автобус с пассажирами. В результате пострадали люди.

Также мы писали, что во Львовской области произошла смертельная автотроща с участием двух автомобилей. Один водитель погиб, два человека получили травмы.