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Головна Київ АЗС у Києві оновили ціни: скільки коштує пальне 19 серпня

АЗС у Києві оновили ціни: скільки коштує пальне 19 серпня

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Дата публікації: 19 серпня 2026 08:35
АЗС у Києві оновили ціни: актуальна вартість пального 19 серпня
Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 19 серпня середня вартість бензину А-95 становить близько 80,14 грн за літр, бензину А-95+ — 83,91 грн, дизельного пального — 92,05 грн, а автогазу — 42,45 грн за літр. Найдешевший А-95 серед великих мереж можна знайти на АЗС "Авантаж 7", а найдорожчий — на OKKO та WOG.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на пальне в Києві 19 серпня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне в Київській області становлять:

  • А-95+ — 83,91 грн/л;
  • А-95 — 80,14 грн/л;
  • А-92 — 74,93 грн/л;
  • дизельне пальне — 92,05 грн/л;
  • автомобільний газ — 42,45 грн/л.
АЗС у Києві оновили ціни: скільки коштує пальне 19 серпня - фото 1
Актуальні ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Вартість пального на конкретних АЗС може відрізнятися від середньої ціни по регіону.

Скільки коштує бензин на АЗС Києва

Серед великих мереж АЗС ціни на бензин А-95 такі: на OKKO та WOG — 82,90 грн/л, на UPG — 78,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 77,98 грн/л, на AMIC — 78,98 грн/л, на Mango — 79,98 грн/л, а на "Авантаж 7" — 76,94 грн/л.

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Вартість бензину на АЗС в Києві 19 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Преміальний бензин А-95+ на OKKO та WOG коштує 85,90 грн/л, на UPG — 80,90 грн/л, а на AMIC — 81,98 грн/л.

Ціни на дизель та автогаз

Дизельне пальне на OKKO та WOG коштує 93,90 грн/л, на UPG — 89,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 89,98 грн/л, а на AMIC і Mango — 90,98 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Києва коштує від 40,45 грн/л на "Авантаж 7" до 44,50 грн/л на WOG. На OKKO ціна становить 43,90 грн/л, на UPG — 42,90 грн/л, а на БРСМ-Нафта — 40,99 грн/л.

АЗС у Києві оновили ціни: скільки коштує пальне 19 серпня - фото 3

Вартість цін на АЗС в Києві станом на 18 серпня. Фото: Мінфін

Загалом по Україні станом на 18 серпня середня ціна А-95 становила 80,16 грн/л, дизельного пального — 92,08 грн/л, а автогазу — 43,67 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики попередили киян про короткочасні дощі та грози. Уночі температура повітря в столиці опуститься до +12...+14 °С, а вдень очікується до +23...+25 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 18 серпня атакували розподільчий центр EVA у Броварах Київської області. Внаслідок удару виникла пожежа, а частина товарів могла тимчасово зникнути з магазинів або доставка деяких онлайн-замовлень могла затриматися.

ціни на паливо Київ бензин АЗС
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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