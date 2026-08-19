На АЗС в Киеве обновили цены: актуальная стоимость топлива 19 августа

Табло с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 19 августа средняя стоимость бензина А-95 составляет около 80,14 грн за литр, бензина А-95+ — 83,91 грн, дизельного топлива — 92,05 грн, а автогаза — 42,45 грн за литр. Самый дешевый А-95 среди крупных сетей можно найти на АЗС «Авантаж 7», а самый дорогой — на OKKO и WOG.

Об этом сообщила журналист Новини.LIVE Диана Шликова.

Цены на топливо в Киеве 19 августа

По данным Минфина, средние цены на топливо в Киевской области составляют:

А-95+ — 83,91 грн/л;

А-95 — 80,14 грн/л;

А-92 — 74,93 грн/л;

дизельное топливо — 92,05 грн/л;

автомобильный газ — 42,45 грн/л.

Актуальные цены на АЗС в Киеве 12 августа. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Стоимость топлива на конкретных АЗС может отличаться от средней цены по региону.

Сколько стоит бензин на АЗС Киева

Среди крупных сетей АЗС цены на бензин А-95 следующие: на OKKO и WOG — 82,90 грн/л, на UPG — 78,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 77,98 грн/л, на AMIC — 78,98 грн/л, на Mango — 79,98 грн/л, а на «Авантаж 7» — 76,94 грн/л.

Читайте также:

Стоимость бензина на АЗС в Киеве 19 августа. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Премиальный бензин А-95+ на OKKO и WOG стоит 85,90 грн/л, на UPG — 80,90 грн/л, а на AMIC — 81,98 грн/л.

Цены на дизельное топливо и автогаз

Дизельное топливо на OKKO и WOG стоит 93,90 грн/л, на UPG — 89,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 89,98 грн/л, а на AMIC и Mango — 90,98 грн/л.

Автомобильный газ на АЗС Киева стоит от 40,45 грн/л на «Авантаж 7» до 44,50 грн/л на WOG. На OKKO цена составляет 43,90 грн/л, на UPG — 42,90 грн/л, а на БРСМ-Нафта — 40,99 грн/л.



Стоимость топлива на АЗС в Киеве по состоянию на 18 августа. Фото: Минфин

В целом по Украине по состоянию на 18 августа средняя цена на А-95 составляла 80,16 грн/л, на дизельное топливо — 92,08 грн/л, а на автогаз — 43,67 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики предупредили киевлян о кратковременных дождях и грозах. Ночью температура воздуха в столице опустится до +12...+14 °С, а днем ожидается до +23...+25 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа российские оккупанты атаковали распределительный центр EVA в Броварах Киевской области. В результате удара возник пожар, и часть товаров могла временно исчезнуть из магазинов, а доставка некоторых онлайн-заказов могла задержаться.