Україна
Багато поранених та немає світла — Кличко про обстріл Києва

Багато поранених та немає світла — Кличко про обстріл Києва

Дата публікації: 10 жовтня 2025 04:20
За словами Кличка, дев'ять людей постраждали, а лівий берег Києва залишився без світла
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Станом на 04:00 ранку 10 жовтня внаслідок масованої атаки окупантів РФ на Київ постраждало дев'ять осіб, п'ятеро з яких госпіталізовано. Внаслідок ураження об'єктів критичної інфраструктури лівий берег міста залишився без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко. 

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Багато поранених та немає світла — Кличко про обстріл Києва - фото 1
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Кличко заявив, що зараз фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання на лівий берег. Мер зазначив, що ситуація складна, але всі служби докладають зусиль, щоб відновити енергопостачання. 

Мер проінформував, що у Печерському районі уламки безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу на кількох поверхах. Пожежу було ліквідовано.

В Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна на п'ятому поверсі десятиповерхової будівлі. Також палали автомобілі на прилеглому подвір'ї.

За попередньою інформацією, в Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

В Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Раніше повідомлялось, що окупанти ціє ночі били й по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина та ще одна жінка постраждали. 

А 8 жовтня окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Відомо, що ворог поранив двох енергетиків.

Віталій Кличко Київ обстріли війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
