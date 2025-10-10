За словами Кличка, дев'ять людей постраждали, а лівий берег Києва залишився без світла

Багато поранених та немає світла — Кличко про обстріл Києва
Станом на 04:00 ранку 10 жовтня внаслідок масованої атаки окупантів РФ на Київ постраждало дев'ять осіб, п'ятеро з яких госпіталізовано. Внаслідок ураження об'єктів критичної інфраструктури лівий берег міста залишився без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водопостачанням.
Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.
Що відомо на цей момент
Кличко заявив, що зараз фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання на лівий берег. Мер зазначив, що ситуація складна, але всі служби докладають зусиль, щоб відновити енергопостачання.
Мер проінформував, що у Печерському районі уламки безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу на кількох поверхах. Пожежу було ліквідовано.
В Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна на п'ятому поверсі десятиповерхової будівлі. Також палали автомобілі на прилеглому подвір'ї.
За попередньою інформацією, в Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
В Подільському районі уламки впали на відкритій території.
Раніше повідомлялось, що окупанти ціє ночі били й по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина та ще одна жінка постраждали.
А 8 жовтня окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Відомо, що ворог поранив двох енергетиків.
Читайте Новини.LIVE!