По словам Кличко, девять человек пострадали, а левый берег Киева остался без света

Много раненых и нет света — Кличко об обстреле Киева
По состоянию на 04:00 утра 10 октября в результате массированной атаки оккупантов РФ на Киев пострадали девять человек, пятеро из которых госпитализированы. В результате поражения объектов критической инфраструктуры левый берег города остался без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.
Что известно на данный момент
Кличко заявил, что сейчас специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения на левый берег. Мэр отметил, что ситуация сложная, но все службы прилагают усилия, чтобы восстановить энергоснабжение.
Мэр проинформировал, что в Печерском районе обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на нескольких этажах. Пожар был ликвидирован.
В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на пятом этаже десятиэтажного здания. Также пылали автомобили на прилегающем дворе.
По предварительной информации, в Деснянском районе обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.
В Подольском районе обломки упали на открытой территории.
Ранее сообщалось, что оккупанты этой ночью били и по Запорожью. В результате погиб 7-летний ребенок и еще одна женщина пострадали.
А 8 октября оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Известно, что враг ранил двух энергетиков.
