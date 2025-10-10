По словам Кличко, девять человек пострадали, а левый берег Киева остался без света

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

По состоянию на 04:00 утра 10 октября в результате массированной атаки оккупантов РФ на Киев пострадали девять человек, пятеро из которых госпитализированы. В результате поражения объектов критической инфраструктуры левый берег города остался без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

Что известно на данный момент

Сообщение Виталия Кличко. Фото: Скриншот

Кличко заявил, что сейчас специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения на левый берег. Мэр отметил, что ситуация сложная, но все службы прилагают усилия, чтобы восстановить энергоснабжение.

Мэр проинформировал, что в Печерском районе обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на нескольких этажах. Пожар был ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на пятом этаже десятиэтажного здания. Также пылали автомобили на прилегающем дворе.

По предварительной информации, в Деснянском районе обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории.

Ранее сообщалось, что оккупанты этой ночью били и по Запорожью. В результате погиб 7-летний ребенок и еще одна женщина пострадали.

А 8 октября оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Известно, что враг ранил двух энергетиков.