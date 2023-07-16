Багатостраждальне метро на Виноградар: Кличко не в курсі де поділися 139 млн

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот із відео

Договір на будівництво метро на Виноградар у Києві уклали ще 2018 року — до пандемії та повномасштабної війни. Спочатку здача проєкту мала відбутися 2021 року, а потім 2023, однак досі так і не відбулася. Попри це мер Києва Віталій Кличко знову відклав дату відкриття скандального столичного метро.

Про це він розповів у інтерв'ю LB live.

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Зазначається що спочатку Кличко обіцяв добудувати метро до 2021 року, однак пізніше дату здачі проєкту перенесли. На запитання ведучої, чи дійсно метро відкриють на початку 2024 року, Кличко стверджує, що дата відкриття остаточна, якщо "не буде будь-яких форс-мажорів".

"Роботи йдуть. Їх не видно, вони йдуть під землею. Щодня спілкуюся з керівником метрополітену Віктором Брагінським, який мені доповідав, що все рухається, і навесні наступного року, якщо не буде будь-яких форс-мажорів, я з великим задоволенням відкрию врешті-решт (нову станцію метро — Ред.)", — розповів мер Києва.

На запитання ведучої про вкрадені кошти з будівництва проєкту — 139 мільйонів, чи знав про них мер Києва, він ухилився від відповіді. Натомість зазначив, що підрядників забагато, за всіма не вслідкує. Крім того, попри те, що метро будують ще з 2018 року й відкриття переносять із року в рік, він наголосив, що йому нібито важливо здати проєкт.

"У багатьох проєктах у нас сотні, якщо не тисячі підрядників. Тримати інформацію про кожного підрядника… Наскільки я знаю, роботи йдуть. І для мене дуже важливо здати об'єкт", — наголосив мер Києва.

Нагадаємо, що в столиці ще в травні провели випробування естакади мосту Метро. Вартість цього процесу становить 510 тисяч гривень, але остаточних результатів випробування ще немає.