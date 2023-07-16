Многострадальное метро на Виноградар: Кличко не в курсе где делись 139 млн

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот с видео

Договор на строительство метро на Виноградар в Киеве был заключен еще в 2018 году — перед пандемией и полномасштабной войной. Сначала сдача проекта должна была состояться в 2021 году, а затем в 2023, однако до сих пор так и не состоялась. Несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко снова отложил дату открытия скандального столичного метро.

Об этом он рассказал в интервью LB Live.

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Сначала Кличко обещал достроить метро до 2021 года, однако позже дату сдачи проекта перенесли. На вопрос ведущей, действительно ли метро откроют в начале 2024 года, Кличко утверждает, что дата открытия окончательная, если "не будет каких-либо форс-мажоров".

"Работы идут. Их не видно, они идут под землей. Каждый день общаюсь с руководителем метрополитена Виктором Брагинским, который мне докладывал, что все двигается, и весной следующего года, если не будет каких-либо форс-мажоров, я с большим удовольствием открою в конце концов (новую станцию метро — Ред.)", — рассказал мэр Киева.

На вопрос ведущей об украденных средствах по строительству проекта — 139 миллионов, знал ли о них мэр Киева, он уклонился от ответа. Зато отметил, что подрядчиков много, за всеми не уследишь. Кроме того, несмотря на то, что метро строят еще с 2018 года и открытие переносят из года в год, он подчеркнул, что ему вроде бы важно сдать проект.

"Во многих проектах у нас сотни, если не тысячи подрядчиков. Держать информацию о каждом подрядчике… Насколько я знаю, работы идут. И для меня очень важно сдать объект", — подчеркнул мэр Киева.

Напомним, что в столице еще в мае провели испытания эстакады моста Метро. Стоимость этого процесса составляет 510 тысяч гривен, но окончательных результатов испытаний еще нет.