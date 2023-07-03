У Києві провели випробування мосту Метро на суму пів мільйона гривень
У столиці ще в травні провели випробування естакади мосту Метро. Вартість цього процесу становить 510 тисяч гривень, але остаточних результатів випробування ще немає.
Про це повідомляє ТСН.
Випробування мосту Метро
Посилаючись на дані порталу ProZorro, видання зазначило, що у Києві провели випробування несучних конструкцій естакади мосту Метро.
Очікувана вартість випробування становила 510 тисяч гривень.
Коментар департаменту
За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, випробування було проведено у травні поточного року.
Випробування проводилися відповідно до наступних документів:
- ДБН В.2.3-6:2009 "Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування";
- ДСТУ 9123:2021 "Настанова з обстеження та випробування мостів і труб";
- ДСТУ 8748:2017 "Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів".
Результатів випробування, зазначили у КМДА, ще немає. Підрядна організація ще готує кінцевий технічний звіт.
Нагадаємо, що у травні в київському метрополітені стався масштабний збій.