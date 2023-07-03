У Києві провели випробування мосту Метро на суму пів мільйона гривень

Міст Метро. Фото: "Вандрівка"

У столиці ще в травні провели випробування естакади мосту Метро. Вартість цього процесу становить 510 тисяч гривень, але остаточних результатів випробування ще немає.

Про це повідомляє ТСН.

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Випробування мосту Метро

Посилаючись на дані порталу ProZorro, видання зазначило, що у Києві провели випробування несучних конструкцій естакади мосту Метро.

Очікувана вартість випробування становила 510 тисяч гривень.

Коментар департаменту

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, випробування було проведено у травні поточного року.

Випробування проводилися відповідно до наступних документів:

ДБН В.2.3-6:2009 "Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування";

ДСТУ 9123:2021 "Настанова з обстеження та випробування мостів і труб";

ДСТУ 8748:2017 "Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів".

Результатів випробування, зазначили у КМДА, ще немає. Підрядна організація ще готує кінцевий технічний звіт.

Нагадаємо, що у травні в київському метрополітені стався масштабний збій.