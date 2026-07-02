Бахматов: до 45% жителів Троєщини можуть поміститися в укритті

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Укриття в Деснянському районі Києва здатні одночасно прийняти до 45% населення. Водночас під час повітряних тривог ними користується лише незначна частина жителів. Навіть під час масованих атак до укриттів спускаються лише від 500 до 2 тисяч людей.

Про це голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив в ефірі програми "Київський час".

Бахматов про укриття на Троєщині

Максим Бахматов зазначив, що у Деснянському районі столиці укриття можуть одночасно вмістити до 45% населення. Проте навіть під час масованих російських атак більшість жителів не спускається до них.

За його словами, у районі функціонує розгалужена мережа укриттів. Вони облаштовані у школах, поліклініках, підвальних приміщеннях, а також у великих захисних спорудах, зокрема в торговельних центрах.

Водночас статистика свідчить, що навіть під час масованих атак до укриттів спускаються лише від 500 до 2 тисяч людей, хоча загалом у Деснянському районі проживає близько 500 тисяч мешканців.

"Маємо приблизно 45% площини, щоб укрити наш район. Тобто цього не достатньо, щоб всі одночасно пішли, але на жаль, метро у нас немає. Будинки панельні, але є якісні підвали, є залізобетонні будинки, є великі епіцентри, які створили окреме укриття. Велике, до тисячі людей там може вміститися.

На парковці може бути до 16 тисяч людей. Ми тестуємо і дивимося, аналізуємо, кількість людей, що відвідують укриття, невелика. Тобто в середньому, якщо звичайна ніч, без обстрілу взагалі нікого нема. Якщо обстріл, це може бути від 500 до 2 тисяч людей, розуміючи, що в нас до півмільйона є безпосередньо.

У нас у школах чудове укриття завжди. Я перевіряв 4 поліклініку. Так, не лакшері, але вони зробили охайний ремонт. І можна собі спокійно пересидіти, перекимарити можна тощо...", — наголосив очільник Деснянської РДА.

Максим Бахматов також зазначив, що за останні пів року до районної адміністрації не надходило жодної скарги на зачинені укриття. Він закликав киян не чекати початку повітряної тривоги, а заздалегідь перевірити розташування найближчого укриття в застосунку "Київ Цифровий" і користуватися ним у разі небезпеки.

Новини.LIVE інформували, що Шевченківська РДА відмовила журналістам у доступі до нового протирадіаційного укриття, відкритого в одному з київських ліцеїв. У районній адміністрації пояснили це вимогами безпеки та обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом. Водночас раніше столична влада сама публікувала фото цього сховища та повідомляла, що воно розраховане на 600 людей.

Новини.LIVE також писали, що київський метрополітен не використовує вагони як укриття під час повітряних атак через проведення нічних ремонтних робіт. У підприємстві пояснили, що відмова від обслуговування колій, тунелів і систем метро може вплинути на безпеку руху поїздів. Водночас укриттям для людей під час тривог залишаються платформи станцій метро.