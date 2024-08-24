Мешканці Троєщини можуть лишитися без метро

Максим Бахматов. Фото: скриншот Новини.LIVE

У Києві метро на Троєщину у класичному вигляді ніколи не збудують. На перешкоді цього стоїть багато обмежень щодо документів, технологій, фінансів та часу.

Про це заявив засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов у спецефірі Новини.LIVE.

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Бахматов підкреслив, що створення повноцінної гілки метро на Троєщину є малоймовірним, оскільки існує багато обмежень щодо документів, технологій, фінансів та часу, які унеможливлюють будівництво.

Крім того, було вкрадено величезні кошти, виділені на проєкт.

Бахматов додав, що "Офіс трансформації" випустить окреме дослідження, яке системно з документами пояснює, чому мешканці Троєщини можуть так і лишитися без метро.