Бахматов объяснил, почему в Киеве жители Троещины могут остаться без метро
В Киеве метро на Троещину в классическом виде никогда не построят. Препятствует этому много ограничений в отношении документов, технологий, финансов и времени.
Об этом заявил основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов в спецефире Новини.LIVE.
Метро на Троещину не будет построено
Бахматов подчеркнул, что создание полноценной ветви метро на Троещину маловероятно, поскольку существует много ограничений относительно документов, технологий, финансов и времени, которые делают невозможным строительство.
Кроме того, были украдены огромные средства, выделенные на проект.
Бахматов добавил, что "Офис трансформации" выпустит отдельное исследование, которое системно с документами объясняет, почему жители Троещины могут так и остаться без метро.
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