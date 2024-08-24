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Бахматов объяснил, почему в Киеве жители Троещины могут остаться без метро

24 августа 2024 21:34
Дмитрий Галушка - Редактор
Жители Троещины могут остаться без метро
Максим Бахматов. Фото: скриншот Новости.LIVE
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве метро на Троещину в классическом виде никогда не построят. Препятствует этому много ограничений в отношении документов, технологий, финансов и времени.

Об этом заявил основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов в спецефире Новини.LIVE.

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Бахматов подчеркнул, что создание полноценной ветви метро на Троещину маловероятно, поскольку существует много ограничений относительно документов, технологий, финансов и времени, которые делают невозможным строительство.

Кроме того, были украдены огромные средства, выделенные на проект.

Бахматов добавил, что "Офис трансформации" выпустит отдельное исследование, которое системно с документами объясняет, почему жители Троещины могут так и остаться без метро.

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