Головна Київ Бахматов пояснив, як кияни можуть отримати виплати після атаки

Бахматов пояснив, як кияни можуть отримати виплати після атаки

Дата публікації: 26 жовтня 2025 10:52
Оновлено: 11:46
Бахматов розповів про стан пошкодженого будинку в Києві
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва в одному з житлових будинків, пошкоджених під час обстрілів, обвалилися перекриття. Наразі на місці працюють експерти та рятувальники ДСНС, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити, чи існує загроза подальшого обвалу.

Про це повідомив очільник Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов.

Перевірка пошкоджених будинків і компенсації мешканцям

Максим Бахматов повідомив, що у постраждалих будинках тривають роботи з обстеження та документування наслідків руйнувань. Фахівці ДСНС та інженери спільно оцінюють технічний стан конструкцій, аби запобігти можливим повторним обвалам. Тим часом у районній адміністрації організовано процес компенсацій для мешканців пошкоджених квартир.

"Буде виплачено 10 тисяч одразу, 10 тисяч згодом від благодійного фонду, 40 тисяч мешканцям квартир, які найбільш постраждали, і далі всім, кому потрібно відселення, будуть виділятися кошти на оренду квартири — 20 тисяч", — зазначив Бахматов.

За словами Бахматова, для цього необхідно подати заяву та мати банківський рахунок — за його наявності кошти перераховують у день звернення. Подальше відновлення, за словами Бахматова, залежить від міської влади, і він закликав КМДА та депутатів прискорити цей процес.

Нагадаємо, що після чергової атаки на Київ було пошкоджено житлові будинки та поранено щонайменше 29 людей, серед яких семеро дітей.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив про загиблих та десятки поранених унаслідок нічного удару, під час якого Росія випустила понад 100 дронів по території України.

Київ ДСНС обстріли компенсація Максим Бахматов
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
