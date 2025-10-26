Видео
Видео

Бахматов пояснил, как киевляне могут получить выплаты после атаки

Бахматов пояснил, как киевляне могут получить выплаты после атаки

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 10:52
обновлено: 10:52
Бахматов рассказал о состоянии поврежденного дома в Киеве
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В Деснянском районе Киева в одном из жилых домов, поврежденных во время обстрелов, обвалились перекрытия. Сейчас на месте работают эксперты и спасатели ГСЧС, чтобы оценить масштабы разрушений и определить, существует ли угроза дальнейшего обвала.

Об этом сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.



Проверка поврежденных домов и компенсации жителям

Максим Бахматов сообщил, что в пострадавших домах продолжаются работы по обследованию и документированию последствий разрушений. Специалисты ГСЧС и инженеры совместно оценивают техническое состояние конструкций, чтобы предотвратить возможные повторные обвалы. Между тем в районной администрации организован процесс компенсаций для жителей поврежденных квартир.

"Будет выплачено 10 тысяч сразу, 10 тысяч впоследствии от благотворительного фонда, 40 тысяч жителям квартир, которые наиболее пострадали, и дальше всем, кому нужно отселение, будут выделяться средства на аренду квартиры — 20 тысяч", — отметил Бахматов.

По словам Бахматова, для этого необходимо подать заявление и иметь банковский счет — при его наличии средства перечисляются в день обращения. Дальнейшее восстановление, по словам Бахматова, зависит от городских властей, и он призвал КГГА и депутатов ускорить этот процесс.

Напомним, что после очередной атаки на Киев были повреждены жилые дома и ранены по меньшей мере 29 человек, среди которых семеро детей.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил о погибших и десятках раненых в результате ночного удара, во время которого Россия выпустила более 100 дронов по территории Украины.

Киев ГСЧС обстрелы компенсация Максим Бахматов
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
