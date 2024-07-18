Максим Бахматов розкритикував незаконну діяльність водіїв маршруток

Максим Бахматов. Фото ілюстративне: Фокус

Засновник і голова Офісу трансформації Максим Бахматов на засіданні Тимчасової слідчої комісії Києва порушувати питання столичних маршруток. На його думку, через те, що деякі перевізники працюють незаконно, у транспорті часто виникають пожежі.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 18 липня.



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Бахматов переконаний, що у транспорті часто виникають пожежі через незаконну діяльність багатьох водіїв, які не дотримуються правил безпеки. Особливо тепер, в умовах аномальної спеки.

"Була створена якась фіктивна комісія контролю за перевезеннями. Їм навіть видали бронежилети", — додав Бахматов.

Він додав, що під час повітряної тривоги, доки стоїть комунальний транспорт, люди пересідають саме на маршрутки, що створює для них зайву небезпеку.

Своєю чергою перший заступник голови КМДА Микола Поворозник відповів на цю критику, що питання справді наболіле і вирішити його можна шляхом регулювання транспортного ринку столиці.

"Тут питання до правоохоронців — чому вони дозволяють таким маршруткам їздити. Адже саме поліція регулює рух транспорту у Києві", — додав Поворозник.

Нагадаємо, Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Також він розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонт київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.