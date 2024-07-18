Максим Бахматов подверг критике незаконную деятельность водителей маршруток

Максим Бахматов. Фото иллюстративное: Фокус

Основатель и глава Офиса трансформации Максим Бахматов на заседании Временной следственной комиссии Киева поднял вопрос столичных маршруток. По его мнению, из-за того, что некоторые перевозчики работают незаконно, в транспорте часто возникают пожары.

Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 18 июля.

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Бахматов убежден, что в транспорте часто возникают пожары из-за незаконной деятельности многих водителей, не соблюдающих правила безопасности. Особенно теперь, в условиях аномальной жары.

"Была создана какая-то фиктивная комиссия по контролю за перевозками. Им даже выдали бронежилеты", — добавил Бахматов.

Он добавил, что во время воздушной тревоги, пока стоит коммунальный транспорт, люди пересаживаются именно на маршрутки, что создает для них излишнюю опасность.

В свою очередь первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник ответил на эту критику, что вопрос действительно наболевший и решить его можно путем регулирования транспортного рынка столицы.

"Тут вопрос к правоохранителям — почему они позволяют таким маршруткам ездить. Ведь именно полиция регулирует движение транспорта в Киеве", — добавил Поворозник.

Напомним, Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Также он рассказал, как столичные власти разворовывали деньги, предназначенные на ремонт киевского метрополитена. Он подчеркнул, что речь идет о минимум 20-30 миллионах гривен.