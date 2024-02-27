Метро у Києві - коли завершиться ремонт синьої гілки

Ремонт тунелю Київського метрополітену. Фото: facebook.com/shkil.maksim

Ремонт проблемного тунелю між станціями київського метрополітену "Либідська" та "Деміївська" можуть завершити до кінця літа. Якщо не виникне непередбачених обставин, завершення робіт очікується чітко за графіком.

Про це повідомив голова Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор в інтерв'ю екснардепу Бориславу Березі у суботу, 25 лютого.

Ремонт проблемного тунелю київського метрополітену

Кандибор повідомив, що зараз успішно встановлено близько 80% необхідних паль для стабілізації ґрунту та плити, яка буде основою для подальших робіт із використанням важкої техніки.

"Цю роботу можна було легко зробити за 6 місяців. І ми ці терміни не виключаємо. Так, є певні бюрократичні питання. Узгодження тих чи інших мереж. Якщо у нас не буде якогось суб'єктивного фактора, якого ми зараз не припускаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро має поїхати", — заявив Кандибор.

Чиновник також повідомив про проблеми, пов'язані з необхідністю узгодження переміщення близько 200 кабелів різних служб, включаючи ДПЕК, Укртелеком, РНБО, СБУ та ППО, що сповільнило процес. Крім того, відвідування делегацій та "помічники" змушують тимчасово припиняти роботи.

"Ми змушені щоразу припиняти роботу, бо треба забрати ту чи іншу делегацію, показати кожному, розповісти. Справді, "помічники" нам "допомагають", — додав Кандибор.

Крім того, Кандібор спростував чутки про закриття 22 станцій метро. За його словами, всі поточні ремонтні роботи та дослідження проводяться відповідно до встановленого графіка.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки.

Столичний голова Віталій Кличко розповів, що повноцінне відновлення аварійної гілки метро може статися до кінця цього року.