Бахматов заявив про замовну кампанію проти Алеї слави у Києві

Глава Деснянської РВА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Олександр Шорохов Редактор

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив, що проти будівництва нової Алеї слави триває спланована інформаційна кампанія. За його словами, масовий негатив у соціальних мережах поширюють анонімні пабліки за вказівкою осіб, які намагаються повністю дискредитувати цей проєкт. Посадовець запевнив, що реальна ситуація кардинально відрізняється від того, що демонструють громадськості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Деснянської РДА Максима Бахматова.

Причини критики будівництва Алеї слави

Чиновник наголосив, що багато людей просто піддалися емоціям через маніпулятивні публікації в анонімних Telegram-каналах, і що на цю кампанію було кинуто 1 мільйон гривень.

"Коли показують процес будівництва, бруд, а не готовий результат, у людей виникає нерозуміння", — заявив Бахматов щодо ситуації довкола меморіалу.

Очільник району додав, що після офіційного відкриття об'єкта почав отримувати безліч слів щирої вдячності від родин загиблих українських військовослужбовців. Водночас він зазначив, що окремі впливові особи навмисно намагаються розхитати ситуацію в районі через втрату своїх попередніх корупційних позицій.

Розпуск громадської ради через "російських агентів"

На тлі цього скандалу керівник районної адміністрації пішов на радикальні кроки та повністю розпустив чинну громадську раду при відомстві, заявив, що в ній знаходилися російські агенти. Бахматов каже, що пішов на це після того, як отримав такі дані від української контррозвідки.

Раніше Новини.LIVE писали, що це далеко не єдиний скандал за участю керівництва київських районних адміністрацій за останні дні. Нещодавно чиновники Шевченківської РДА офіційно заборонили журналістам відвідати та проінспектувати нове велике протирадіаційне укриття, яке відкрили в одному зі столичних ліцеїв за участю мера Віталія Кличка.

Також ми писали, що попри стовідсоткове бронювання та заробітну плату у 25-30 тисяч гривень до половини вакансій у комунальних службах Києва залишаються не зайнятими. Максим Бахматов каже, що місту потрібні слюсарі, сантехніки, двірники, водії транспорту.