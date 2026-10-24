Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: facebook.com/UA.National.Police

У суботу ввечері, 24 жовтня, у Святошинському районі Києва між чоловіками виник конфлікт, який завершився стріляниною. Унаслідок інциденту один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Поліцейські затримали стрільця та встановлюють усі обставини події.

Про це повідомили в Поліції Києва, інформує Новини.LIVE.

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Стрілянина у Святошинському районі Києва

За попередньою інформацією правоохоронців, конфлікт між компанією чоловіків стався на вулиці у Святошинському районі Києва ввечері, 24 жовтня.

Під час сварки один з учасників дістав пістолет травматичної дії та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

Унаслідок стрілянини один із потерпілих помер від отриманих поранень. Іншого чоловіка госпіталізували — наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.

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Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 19 жовтня 2026 року близько 19:00 у приміщенні Печерського ТЦК та СП у Києві чоловік відкрив вогонь по поліцейських і військовослужбовцях. Він здійснив щонайменше сім прицільних пострілів, унаслідок чого поранення дістали шестеро людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Нападнику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув’язнення.

Новини.LIVE писали, що 5 жовтня 2026 року у Дніпровському районі Києва нетверезий чоловік відкрив стрілянину з балкона багатоповерхівки, зробивши три постріли вгору. Поліцейські встановили квартиру на восьмому поверсі та затримали порушника, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння — 1,53 проміле. Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві, за що йому загрожує до п’яти років обмеження волі.