У ДСНС повідомили про наслідки ранкової атаки на Київ

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська вранці у середу, 12 лютого, завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в кількох районах, загинула одна людина та четверо постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Telegram.

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"Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

В Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній виникла пожежа, яку вже ліквідували. На жаль, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, серед яких дитина.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Правоохоронці документують наслідки. Фото: Нацполіція

Наслідки ракетної атаки. Фото: Нацполіція

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки, його ліквідували. У Голосіївському районі пожежа розгорілася у двоповерховій складській будівлі, там триває ліквідація.

Загалом на місцях влучань наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Скриншот допису ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві о 4:30 пролунала повітряна тривога, після якої одразу почали лунати вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Внаслідок обстрілу у місті розгорілися пожежі у кількох районах, є загиблий та поранені.