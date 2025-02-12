У ДСНС повідомили про наслідки ранкової атаки на Київ

Балістична атака на Київ — у ДСНС повідомили нові деталі
Російські війська вранці у середу, 12 лютого, завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в кількох районах, загинула одна людина та четверо постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Telegram.
Обстріл Києва 12 лютого
"Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах", — йдеться у повідомленні.
В Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній виникла пожежа, яку вже ліквідували. На жаль, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, серед яких дитина.
У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки, його ліквідували. У Голосіївському районі пожежа розгорілася у двоповерховій складській будівлі, там триває ліквідація.
Загалом на місцях влучань наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у Києві о 4:30 пролунала повітряна тривога, після якої одразу почали лунати вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
Внаслідок обстрілу у місті розгорілися пожежі у кількох районах, є загиблий та поранені.
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