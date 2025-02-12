В ГСЧС сообщили о последствиях утренней атаки на Киев

Баллистическая атака на Киев — в ГСЧС сообщили новые детали
Российские войска утром в среду, 12 февраля, нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Telegram.
Обстрел Киева 12 февраля
"Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах", — говорится в сообщении.
В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который уже ликвидировали. К сожалению, известно об одном погибшем и четырех пострадавших, среди которых ребенок.
В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки, его ликвидировали. В Голосеевском районе пожар разгорелся в двухэтажном складском здании, там продолжается ликвидация.
Всего на местах попаданий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Киеве в 4:30 прозвучала воздушная тревога, после которой сразу начали раздаваться взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.
В результате обстрела в городе разгорелись пожары в нескольких районах, есть погибший и раненые.
Читайте Новини.LIVE!