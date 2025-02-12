Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Баллистическая атака на Киев — в ГСЧС сообщили новые детали arrow

Баллистическая атака на Киев — в ГСЧС сообщили новые детали

12 февраля 2025 08:24
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГСЧС сообщили о последствиях утренней атаки на Киев
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в среду, 12 февраля, нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Киева 12 февраля

"Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах", — говорится в сообщении.

Ракетний удар по Києву: є загиблий і поранені – фото наслідків
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС
Росія атакувала Київ ракетами: пошкоджено кілька районів міста
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
Наслідки ранкового обстрілу Києва: зруйновані будівлі та жертва
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который уже ликвидировали. К сожалению, известно об одном погибшем и четырех пострадавших, среди которых ребенок.

Російська ракетна атака по столиці: фото наслідків
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
Ракетний обстріл Києва 12 лютого: є загиблий та поранені
Правоохранители документируют последствия. Фото: Нацполиция
Київ під ударом: наслідки ранкової атаки РФ на столицю України
Последствия ракетной атаки. Фото: Нацполиция
Пошкоджені будинки та постраждалі: наслідки ракетного удару по Києву
Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки, его ликвидировали. В Голосеевском районе пожар разгорелся в двухэтажном складском здании, там продолжается ликвидация.

Всего на местах попаданий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

null
Скриншот поста ГСЧС
null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве в 4:30 прозвучала воздушная тревога, после которой сразу начали раздаваться взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

В результате обстрела в городе разгорелись пожары в нескольких районах, есть погибший и раненые.

Киев ГСЧС война в Украине атака балистическая атака
Реклама
Реклама
Реклама