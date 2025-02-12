В ГСЧС сообщили о последствиях утренней атаки на Киев

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска утром в среду, 12 февраля, нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Киева 12 февраля

"Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах", — говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который уже ликвидировали. К сожалению, известно об одном погибшем и четырех пострадавших, среди которых ребенок.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Правоохранители документируют последствия. Фото: Нацполиция

Последствия ракетной атаки. Фото: Нацполиция

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки, его ликвидировали. В Голосеевском районе пожар разгорелся в двухэтажном складском здании, там продолжается ликвидация.

Всего на местах попаданий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Скриншот поста ГСЧС

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве в 4:30 прозвучала воздушная тревога, после которой сразу начали раздаваться взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

В результате обстрела в городе разгорелись пожары в нескольких районах, есть погибший и раненые.