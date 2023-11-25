Балкон мені розтрощило, кухню — як уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки Києва
Російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили більшість із них, проте уламки БпЛА все одно завдали шкоди цивільній інфраструктурі Києва.
У Головному управлінні ДСНС у м. Києві показали наслідки обстрілів.
Скільки людей постраждало
Як відомо, внаслідок атаки постраждало п'ятеро осіб, серед них одна дитина.
Всім їм було надано медичну допомогу на місці, лікування в медзакладі ніхто не потребував.
Пошкодження будинків
Своєю чергою уламки дрона пошкодили квартиру одній із мешканок житлового будинку у Солом'янському районі Києва.
"Балкон мені розтрощило, кухню. Що мені робити я не знаю", — каже зі сльозами на очах жінка.
Також на місці падінь уламків безпілотників продовжують працювати рятувальники, а місцеві починають прибирати наслідки руйнувань.
Нагадаємо, у КМДА раніше розповіли деталі щодо наслідків атаки РФ.
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