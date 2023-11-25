Балкон мені розтрощило, кухню — як уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки Києва

Пошкоджений будинок внаслідок атаки у столиці. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили більшість із них, проте уламки БпЛА все одно завдали шкоди цивільній інфраструктурі Києва.

У Головному управлінні ДСНС у м. Києві показали наслідки обстрілів.

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Скільки людей постраждало

Як відомо, внаслідок атаки постраждало п'ятеро осіб, серед них одна дитина.

Всім їм було надано медичну допомогу на місці, лікування в медзакладі ніхто не потребував.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пожежа внаслідок обстрілів у Києві. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пошкодження будинків

Своєю чергою уламки дрона пошкодили квартиру одній із мешканок житлового будинку у Солом'янському районі Києва.

"Балкон мені розтрощило, кухню. Що мені робити я не знаю", — каже зі сльозами на очах жінка.

Також на місці падінь уламків безпілотників продовжують працювати рятувальники, а місцеві починають прибирати наслідки руйнувань.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Жителька одного з будинків прибирає наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, у КМДА раніше розповіли деталі щодо наслідків атаки РФ.