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Балкон мені розтрощило, кухню — як уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки Києва

25 листопада 2023 10:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Балкон мені розтрощило, кухню — як уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки Києва
Пошкоджений будинок внаслідок атаки у столиці. Фото: ГУ ДСНС у Києві
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили більшість із них, проте уламки БпЛА все одно завдали шкоди цивільній інфраструктурі Києва. 

У Головному управлінні ДСНС у м. Києві показали наслідки обстрілів.

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Скільки людей постраждало

Як відомо, внаслідок атаки постраждало п'ятеро осіб, серед них одна дитина.

Всім їм було надано медичну допомогу на місці, лікування в медзакладі ніхто не потребував.

наслідки обстрілів
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві
наслідки обстрілів
Пожежа внаслідок обстрілів у Києві. Фото: ГУ ДСНС у Києві
наслідки обстрілів
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пошкодження будинків

Своєю чергою уламки дрона пошкодили квартиру одній із мешканок житлового будинку у Солом'янському районі Києва.

"Балкон мені розтрощило, кухню. Що мені робити я не знаю", — каже зі сльозами на очах жінка. 

Також на місці падінь уламків безпілотників продовжують працювати рятувальники, а місцеві починають прибирати наслідки руйнувань.

наслідки обстрілів
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві
наслідки обстрілів
Жителька одного з будинків прибирає наслідки атаки. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, у КМДА раніше розповіли деталі щодо наслідків атаки РФ.

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