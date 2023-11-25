Балкон мне разбило, кухню — как обломки "шахедов" повредили жилые дома Киева
Российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили большинство из них, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.
В Главном управлении ГСЧС в Киеве показали последствия обстрелов.
Сколько человек пострадало
Как известно, в результате атаки пострадали пять человек, среди них один ребенок.
Всем им была оказана медицинская помощь на месте, в лечении в медучреждении никто не нуждался.
Повреждение домов
В свою очередь обломки дрона повредили квартиру одной из жительниц жилого дома в Соломенском районе Киева.
"Балкон мне разбило, кухню. Что мне делать я не знаю", — говорит со слезами на глазах женщина.
Также на месте падений обломков беспилотников продолжают работать спасатели, а местные начинают убирать последствия разрушений.
Напомним, в КГГА раньше рассказали детали о последствиях атаки РФ.
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