Балкон мне разбило, кухню — как обломки "шахедов" повредили жилые дома Киева

Поврежденный дом в результате атаки в столице. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили большинство из них, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве показали последствия обстрелов.

Читайте также:

Сколько человек пострадало

Как известно, в результате атаки пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Всем им была оказана медицинская помощь на месте, в лечении в медучреждении никто не нуждался.

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Пожар в результате обстрелов в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Повреждение домов

В свою очередь обломки дрона повредили квартиру одной из жительниц жилого дома в Соломенском районе Киева.

"Балкон мне разбило, кухню. Что мне делать я не знаю", — говорит со слезами на глазах женщина.

Также на месте падений обломков беспилотников продолжают работать спасатели, а местные начинают убирать последствия разрушений.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Жительница одного из домов убирает последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, в КГГА раньше рассказали детали о последствиях атаки РФ.