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Балкон мне разбило, кухню — как обломки "шахедов" повредили жилые дома Киева

25 ноября 2023 10:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Балкон мне разбило, кухню — как обломки "шахедов" повредили жилые дома Киева
Поврежденный дом в результате атаки в столице. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили большинство из них, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве показали последствия обстрелов.

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Сколько человек пострадало

Как известно, в результате атаки пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Всем им была оказана медицинская помощь на месте, в лечении в медучреждении никто не нуждался.

последствия обстрелов
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
последствия обстрелов
Пожар в результате обстрелов в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
последствия обстрелов
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Повреждение домов

В свою очередь обломки дрона повредили квартиру одной из жительниц жилого дома в Соломенском районе Киева.

"Балкон мне разбило, кухню. Что мне делать я не знаю", — говорит со слезами на глазах женщина.

Также на месте падений обломков беспилотников продолжают работать спасатели, а местные начинают убирать последствия разрушений.

последствия обстрелов
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
последствия обстрелов
Жительница одного из домов убирает последствия атаки. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, в КГГА раньше рассказали детали о последствиях атаки РФ.

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