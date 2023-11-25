Ворожа атака дронів — Кличко розповів про наслідки обстрілів у Києві

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілів у Києві. Фото: ГУ ДСНС у м. Києві

В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ рекордною кількістю "шахедів". Повітряна тривога тривала протягом шести годин.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише КМДА.

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Наслідки ворожої атаки у місті

У Солом'янському районі через падіння уламків безпілотника сталася пожежа у дитячому садочку, в сусідніх будинках було пошкоджено вікна.

Також в цьому районі руйнувань зазнав другий поверх однієї з багатоповерхівок, внаслідок чого дві жінки не могли самотужки вибратися з будівлі.

Наслідки атаки у Києві. Фото: ГУ ДСНС у м. Києві

"Рятувальники їх деблокували та евакуювали. Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння", — додав Кличко.

Наслідки атаки у Києві. Фото: ГУ ДСНС у м. Києві

Крім того, у Печерському та Подільському районах уламки дронів впали на відкритій місцевості.

Щодо Дніпровського району, то там зафіксували падіння уламку на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Пожежі та постраждалих не було.

В Голосіївському районі столиці уламок безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Скільки людей постраждало

"На всіх локаціях працювали або продовжують працювати аварійно-рятувальні підрозділи та медики", — зауважив міський голова Києва.

Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Скриншот допису з Telegram КМДА

Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожого обстрілу без електроенергії залишилося 77 житлових будинків та 120 установ. Під час атаки було знеструмлено повітряну лінію.