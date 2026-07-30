Ціни на пальне в Києві: скільки коштують бензин, дизель і газ

АЗС. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На столичних АЗС ціни на пальне залишаються стабільними після нещодавнього подорожчання. Водіям літр бензину А-95 коштуватиме до 88,40 грн, а дизельного пального — до 95,90 грн.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Які ціни на пальне на АЗС Києва

На автозаправних станціях столиці вартість пального вже кілька днів поспіль не змінюється після суттєвого зростання.

Так, літр бензину А-95 залежно від мережі АЗС коштує від 79,90 до 88,40 грн. Дизельне пальне продають за 88,90–95,90 грн за літр.

Також зросла ціна на автомобільний газ. Наразі його вартість становить 42,40–42,90 грн за літр.

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Водії прокоментували подорожчання

Попри зростання цін, водії зазначають, що альтернативи фактично немає.

"Вибір очевидний — або заправлятися за вищою ціною, або ходити пішки", — кажуть автомобілісти.

Водночас ціни на пальне в столиці поки залишаються без змін після останнього підвищення.

АЗС "ОККО". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

АЗС "Socar". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

АЗС "Parallel". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

АЗС "UKRNAFTA". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що вартість бензину в Україні в майбутньому може зрости до 150 гривень за літр. Причиною такого сценарію називають можливі проблеми з постачанням пального та необхідність використовувати довші й дорожчі логістичні маршрути.

Новини.LIVE інформували, що експерти пояснюють тривале зростання цін на українських АЗС нестабільністю на світових паливних ринках. Через постійне оновлення вартості пального водіям у столичному регіоні доводиться переглядати витрати на щоденні поїздки.