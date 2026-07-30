Цены на топливо в Киеве: сколько стоят бензин, дизель и газ

АЗС. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

На столичных АЗС цены на топливо остаются стабильными после недавнего подорожания. Водителям литр бензина А-95 обойдется в 88,40 грн, а дизельного топлива — в 95,90 грн.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Каковы цены на топливо на АЗС Киева

На автозаправочных станциях столицы стоимость топлива уже несколько дней подряд не меняется после существенного роста.

Так, литр бензина А-95 в зависимости от сети АЗС стоитот 79,90 до 88,40 грн. Дизельное топливо продают по цене 88,90–95,90 грн за литр.

Также выросла цена на автомобильный газ. Сейчас его стоимость составляет 42,40–42,90 грн за литр.

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Несмотря на рост цен, водители отмечают, что альтернативы фактически нет.

"Выбор очевиден — либо заправляться по более высокой цене, либо ходить пешком", — говорят автомобилисты.

В то же время цены на топливо в столице пока остаются без изменений после последнего повышения.

АЗС "ОККО". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

АЗС "Socar". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

АЗС "Parallel". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

АЗС "UKRNAFTA". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что стоимость бензина в Украине в будущем может вырасти до 150 гривен за литр. Причиной такого сценария называют возможные проблемы с поставками топлива и необходимость использовать более длинные и дорогие логистические маршруты.

Новини.LIVE писали, что эксперты объясняют длительный рост цен на украинских АЗС нестабильностью на мировых рынках топлива. Из-за постоянного обновления стоимости топлива водителям в столичном регионе приходится пересматривать расходы на ежедневные поездки.