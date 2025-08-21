Забудовники перекрили набережну Дніпра - що відомо

Забудівля на березі Дніпра. Фото: кадр з відео

Дарницькому районі Києва забудовники незаконно перекрили доступ до берега Дніпра. Його перетворили на закриту зону.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу".

Забудовники перекрили набережну Дніпра

За її словами, набережна є комунальною землею, але місто не втручалося, коли власники житлових комплексів встановлювали різноманітні споруди, блокуючи проходи до річки.

Власники зареєстрували гідроспоруди як приватну власність ще у 2020 році й роками переконували киян, що це "їхня прибудинкова територія". Тих, хто намагався потрапити до берега, просто проганяли.

"Суд визнав бездіяльність Київської міської ради в цьому питанні. Тому, власне, інтереси киян в суді відстоювала Київська міська прокуратура", — заявила Винокурова.

