Україна
Берег Дніпра у Дарницькому районі закрили для киян — яка причина

Берег Дніпра у Дарницькому районі закрили для киян — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:17
Забудовники перекрили набережну Дніпра - що відомо
Забудівля на березі Дніпра. Фото: кадр з відео

Дарницькому районі Києва забудовники незаконно перекрили доступ до берега Дніпра. Його перетворили на закриту зону.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Забудовники перекрили набережну Дніпра

За її словами, набережна є комунальною землею, але місто не втручалося, коли власники житлових комплексів встановлювали різноманітні споруди, блокуючи проходи до річки.

Власники зареєстрували гідроспоруди як приватну власність ще у 2020 році й роками переконували киян, що це "їхня прибудинкова територія". Тих, хто намагався потрапити до берега, просто проганяли.

"Суд визнав бездіяльність Київської міської ради в цьому питанні. Тому, власне, інтереси киян в суді відстоювала Київська міська прокуратура", — заявила Винокурова.

Раніше ми писали, що мешканці Києва відстояли територію Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, зупинивши спробу забудови.

Також ми розповідали, як змінюється інфраструктура Києва та хто за це відповідає.

Київ забудова Дніпро забудовники річка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
