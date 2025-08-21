Застройщики перекрыли набережную Днепра - что известно

Застройка на берегу Днепра. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева застройщики незаконно перекрыли доступ к берегу Днепра. Его превратили в закрытую зону.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире "Київського часу".

Застройщики перекрыли набережную Днепра

По ее словам, набережная является коммунальной землей, но город не вмешивался, когда владельцы жилых комплексов устанавливали различные сооружения, блокируя проходы к реке.

Владельцы зарегистрировали гидросооружения как частную собственность еще в 2020 году и годами убеждали киевлян, что это "их придомовая территория". Тех, кто пытался попасть к берегу, просто прогоняли.

"Суд признал бездействие Киевского городского совета в этом вопросе. Поэтому, собственно, интересы киевлян в суде отстаивала Киевская городская прокуратура", — заявила Винокурова.

