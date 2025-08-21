Видео
Берег Днепра в Дарницком районе закрыли для киевлян — причина

Берег Днепра в Дарницком районе закрыли для киевлян — причина

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:17
Застройщики перекрыли набережную Днепра - что известно
Застройка на берегу Днепра. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева застройщики незаконно перекрыли доступ к берегу Днепра. Его превратили в закрытую зону.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире "Київського часу".

По ее словам, набережная является коммунальной землей, но город не вмешивался, когда владельцы жилых комплексов устанавливали различные сооружения, блокируя проходы к реке.

Владельцы зарегистрировали гидросооружения как частную собственность еще в 2020 году и годами убеждали киевлян, что это "их придомовая территория". Тех, кто пытался попасть к берегу, просто прогоняли.

"Суд признал бездействие Киевского городского совета в этом вопросе. Поэтому, собственно, интересы киевлян в суде отстаивала Киевская городская прокуратура", — заявила Винокурова.

Ранее мы писали, что жители Киева отстояли территорию Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко, остановив попытку застройки.

Также мы рассказывали, как меняется инфраструктура Киева и кто за это отвечает.

Киев застройка Днепр застройщики река
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
