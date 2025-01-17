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Забудова ботсаду у Києві — у КМВА потішили містян новиною

17 січня 2025 20:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ботанічний сад імені Гришка забудовувати не будуть — у КМВА зробили першу заяву
Оранжерея ботанічного саду імені М.М. Гришка у Києві. Ілюстративне фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Мешканці столиці відстояли територію Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, зупинивши спробу забудови, яка викликала обурення серед громади. Інвестиційний договір, який передбачав забудову, буде офіційно розірвано.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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За словами Ткаченка, у відповідь на лист-рекомендацію Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив, що інвестиційний договір, який викликав обурення серед киян, буде розірвано.

"Згуртованість та спільні цілі дають результат. Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА подякував кожному, хто долучився до захисту зеленої території у середмісті Києва.

"Я вдячний кожному, хто не залишився осторонь, і сподіваюсь, що ця перемога стане прикладом для усіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину", — підсумував Ткаченко.

Забудова ботанічного саду Гришка у Києві скасована
Повідомлення Ткаченка у Telegram

Нагадаємо, на початку січня у Києві розгорівся скандал щодо будівництва житла на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка.

Раніше ми писали, що у Києві викрили посадовця, який намагався передати у приватну власність комунальну землю та нерухомість на Печерську загальною вартістю близько 31 мільйона гривень. З’ясувалося, що цей чиновник є громадянином Росії.

Київ земля забудова КМДА будівництво сад

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