Погода у Києві 30 липня — детальний прогноз синоптиків

Комфортна погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 липня, жителів Києва та Київської області очікує комфортна літня погода без опадів. За прогнозом синоптиків, день буде малохмарним, а температура повітря залишатиметься комфортною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Києві 30 липня

Упродовж доби на Київщині прогнозують невелику хмарність. Опади не очікуються, тому парасолі можна залишити вдома. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, без небезпечних поривів.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C, а вдень повітря прогріється до +23...+28 °C.

У столиці буде дещо тепліше: вночі температура становитиме +13...+15 °C, а вдень — +25...+27 °C.

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