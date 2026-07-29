Погода у Києві 30 липня — детальний прогноз синоптиків

Без дощів і виснажливої спеки: погода у Києві на завтра
У четвер, 30 липня, жителів Києва та Київської області очікує комфортна літня погода без опадів. За прогнозом синоптиків, день буде малохмарним, а температура повітря залишатиметься комфортною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода у Києві 30 липня
Упродовж доби на Київщині прогнозують невелику хмарність. Опади не очікуються, тому парасолі можна залишити вдома. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, без небезпечних поривів.
У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C, а вдень повітря прогріється до +23...+28 °C.
У столиці буде дещо тепліше: вночі температура становитиме +13...+15 °C, а вдень — +25...+27 °C.
Як писали Новини.LIVE, у Києві зафіксовано чергову хвилю здорожчання пального. Так, вартість дизеля на деяких АЗС вже коливається в межах від 92 до 93 гривень.
Водночас у столиці з 1 серпня зміниться тариф на проїзд у маршрутках. У громадському транспорті запровадять новий квиток.