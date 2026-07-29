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Главная Киев Без дождей и изнурительной жары: погода в Киеве на завтра

Без дождей и изнурительной жары: погода в Киеве на завтра

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Дата публикации 29 июля 2026 19:34
Погода в Киеве 30 июля — подробный прогноз синоптиков
Приятная погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 июля, жителей Киева и Киевской области ждет комфортная летняя погода без осадков. По прогнозу синоптиков, день будет малооблачным, а температура воздуха останется комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 30 июля

В течение суток в Киевской области прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается, поэтому зонтики можно оставить дома. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, без опасных порывов.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +10...+15 °C, а днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

В столице будет несколько теплее: ночью температура составит +13...+15 °C, а днем — +25...+27 °C.

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Как писали Новини.LIVE, в Киеве зафиксирована очередная волна подорожания топлива. Так, стоимость дизельного топлива на некоторых АЗС уже колеблется в пределах от 92 до 93 гривен.

В то же время в столице с 1 августа изменится тариф на проезд в маршрутках. В общественном транспорте введут новый билет.

погода Киев температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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