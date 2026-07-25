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Головна Київ Без дощу та до +28 °С: погода у Києві на завтра

Без дощу та до +28 °С: погода у Києві на завтра

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Дата публікації: 25 липня 2026 19:47
Погода у Києві на 26 липня: чи буде дощ та як прогріється повітря
Люди гуляють містом під час літньої спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 липня, у Києві буде тепло та без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і комфортну літню температуру. Вдень повітря прогріється до +28 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві на 26 липня

У неділю, 26 липня, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі становитиме +14...+16 °C, удень — +26...+28 °C.

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На Київщині температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +24...+29 °C. По всій області також очікується мінлива хмарність без опадів.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення можуть підвищити до 63 грн за кубометр уже з 1 серпня або 1 вересня. Наразі кияни сплачують 30,38 грн за кубометр, тож у разі ухвалення рішення вартість послуг зросте більш ніж удвічі. Водночас офіційного рішення про запровадження нового тарифу поки що немає.

Новини.LIVE також писали, що асоціація "Армада" заявила, що захід для представників оборонно-промислового комплексу на Київщині, який 24 липня став ціллю російського удару, проводили у закритому форматі. Організатори наголосили, що місце проведення не публікували, а доступ на подію надавали лише після реєстрації та перевірки учасників. Також в асоціації повідомили про готовність співпрацювати зі слідством, аби з'ясувати, як інформація про захід могла потрапити до РФ.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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