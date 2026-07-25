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Главная Киев Без дождя и до +28 °С: прогноз погоды в Киеве на завтра

Без дождя и до +28 °С: прогноз погоды в Киеве на завтра

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Дата публикации 25 июля 2026 19:47
Погода в Киеве на 26 июля: будет ли дождь и насколько потеплеет
Люди гуляют по городу в летнюю жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 июля, в Киеве будет тепло и без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и комфортную летнюю температуру. Днем воздух прогреется до +28 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве на 26 июля

В воскресенье, 26 июля, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +14...+16 °C, днем — +26...+28 °C.

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В Киевской области температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днём — +24...+29 °C. По всей области также ожидается переменная облачность без осадков.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения могут повысить до 63 грн за кубометр уже с 1 августа или 1 сентября. Сейчас киевляне платят 30,38 грн за кубометр, поэтому в случае принятия решения стоимость услуг вырастет более чем вдвое. В то же время официального решения о введении нового тарифа пока нет.

Новини.LIVE также сообщали, что ассоциация "Армада" заявила, что мероприятие для представителей оборонно-промышленного комплекса в Киевской области, которое 24 июля стало целью российского удара, проводилось в закрытом формате. Организаторы подчеркнули, что место проведения не публиковалось, а доступ на мероприятие предоставлялся только после регистрации и проверки участников. Также в ассоциации сообщили о готовности сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, как информация о мероприятии могла попасть в РФ.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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