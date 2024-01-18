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Без метро втрачає популярність — як змінилася ціна на оренду житла в Голосіївському районі

18 січня 2024 04:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Житло в оренду в Голосіївському районі - як змінилися ціни після закриття метро
Житло в Голосіївському районі. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вже понад місяць у Києві не працюють шість станцій метрополітену, які були раптово закриті через підтоплення. Це спричинило навантаження на дорогах, а от сфера нерухомості, навпаки, розвантажилася, адже Голосіївський район вже не такий привабливий для орендарів. 

Чи змінилися ціни на оренду житла і яка сфера нерухомості насправді страждає через відсутність метро, Новини.LIVE розповіла експертка з питань нерухомості Вікторія Берещак. 

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Ціни на оренду житла в Голосіївському районі 

"Насправді в короткостроковій перспективі для ринку оренди чи купівлі житла цей незапланований транспортний колапс в Голосіївському районі має невелике значення. Люди не будуть масово через незручність, яка прогнозовано триватиме пів року, нехай навіть трохи більше, збувати з рук квартири чи поступатися суттєво в ціні", — сказала експертка. 

запуск наземного транспорта в Киеве вместо метро
Люди на метро "Либідська" роблять пересадку на М2. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що є падіння рівня зацікавленості з боку нових потенційних винаймачів. Раніше Голосіївський район в тій частині був доволі популярним, тепер інтерес до нього знизився. Пощастить Шевченківському, Печерському і частково Подільському, впевнена експертка. 

"Ті, хто винаймають довготривало житло, не кинуть це робити, а будуть відчувати певний рівень дискомфорту протягом цього часу і виживати в нових реаліях, плануючи маршрути громадським транспортом… Власники житла, які нині в пошуках орендарів, розуміючи наслідки ситуації, поки масово не йдуть на цінові поступки чи дисконти. Хоча, гадаю, просідання ціни оренди житла поруч із закритим метро можливе: діапазон знижок буде до 10% від ринкової вартості", — сказала Берещак. 

Оренда торгових точок в Києві 

"На що це дійсно вплине, так це на завантаженість на дорогах, а також на оренду в стріт-ритейлі. Вже зросла кількість оголошень про оренду і продаж торгових точок біля метро: за аналізом публічного простору майданчиків-агрегаторів, за період від новини про закриття метро на 35%. Гадаю, що це ще не межа", — сказала Берещак. 

Вона додала, що по бізнесу закриття метро дійсно вдарить, відтак ставки оренди дещо просядуть в цьому районі — навіть за стриманим прогнозом відсоток просідання буде не менше 10-15% від ціни нині, адже трафік знизиться.

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні у 2024 році винаймати житло стане дорожче. Особливо слід чекати підвищення цін після завершення опалювального сезону та чергового ймовірного енергетичного терору з боку Росії.

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