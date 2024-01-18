Жилье в аренду в Голосеевском районе – как изменились цены после закрытия метро

Жилье в Голосеевском районе. Фото: из открытых источников

Уже больше месяца в Киеве не работают шесть станций метрополитена, которые были внезапно закрыты из-за подтопления. Это повлекло за собой нагрузку на дорогах, а вот сфера недвижимости, наоборот, разгрузилась, ведь Голосеевский район уже не так привлекателен для арендаторов.

Изменились ли цены на аренду жилья и какая сфера недвижимости действительно страдает из-за отсутствия метро, Новини.LIVE рассказала эксперт по вопросам недвижимости Виктория Берещак.

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Цены на аренду жилья в Голосеевском районе

"На самом деле в краткосрочной перспективе для рынка аренды или покупки жилья этот незапланированный транспортный коллапс в Голосеевском районе имеет небольшое значение. Люди не будут массово из-за неудобства, которое прогнозируемо продлится полгода, пусть даже немного больше, сбывать с рук квартиры или уступать существенно в цене" , — сказала эксперт.

Люди на метро "Лыбидская" делают пересадку на М2. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что есть падение уровня заинтересованности со стороны новых потенциальных нанимателей. Ранее Голосеевский район в той части был достаточно популярен, теперь интерес к нему снизился. Повезет Шевченковскому, Печерскому и частично Подольскому, уверена эксперт.

"Те, кто снимают долгосрочно жилье, не бросят это делать, а будут чувствовать определенный уровень дискомфорта в течение этого времени и выживать в новых реалиях, планируя маршруты общественным транспортом… Владельцы жилья, которые сейчас в поисках арендаторов, понимая последствия ситуации, пока массово не идут на ценовые" уступки или дисконты. Хотя, я думаю, проседание цены аренды жилья рядом с закрытым метро возможно: диапазон скидок будет до 10% от рыночной стоимости", — сказала Берещак.

Аренда торговых точек в Киеве

"На что это действительно повлияет, так это на загруженность на дорогах, а также на аренду в стрит-ритейле. Уже выросло количество объявлений об аренде и продаже торговых точек возле метро на 35%. Думаю, что это еще не предел", — сказала Берещак.

Она добавила, что по бизнесу закрытие метро действительно ударит, следовательно, ставки аренды несколько просядут в этом районе — даже по сдержанному прогнозу процент проседания будет не менее 10-15% от цены сейчас, ведь трафик снизится.

Напомним, по словам экспертов, в Украине в 2024 году снимать жилье станет дороже. Особено следует ожидать повышения цен после завершения отопительного сезона и очередного возможного энергетического террора со стороны России.