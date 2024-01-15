Як вплинула аварія в метро Києва на громадський транспорт — дослідження

Люди чекають на автобус через аварію в київському метро. Фото: Новини.LIVE

Закриття станцій на Оболонсько-Теремківській ліній київського метро призвело до збільшення навантаження на громадський транспорт столиці. При цьому навантаження зросло переважно в тих регіонах столиці, де метро не закривали.

Про це повідомляє ГО "Пасажири Києва".

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Навантаження на громадський транспорт через аварію в метро

Як зазначається, через аварію на станціях метро "Деміївська" та "Либідська", навантаження на наземний громадський транспорт підскочило на 6,2%.

Також в ГО додають, що навантаження вдарило і на постійні маршрути з Теремків. Через це відсоток зріс на 22,6%, але відносно всього міста завантаженість все одно лишається меншою на 6,7%.

"Це говорить про значну неефективність у розподіленні рухомого складу на користь постраждалого Голосіївського району", — зазначають у "Пасажирах Києва".

Інфографіка навантаження на громадський транспорт Києва. Джерело: Facebook ГО "Пасажири Києва"

У ГО додатково звернули увагу, що середньодобовий пасажиропотік протягом 11-15 грудня 2023 року по всьому громадському транспорті Києва становив 830,4 тисячі пасажирів при роботі 773 одиниць транспорту, що відповідає 1074 пасажирам за добу на одиницю рухомого складу.

При всьому цьому найгірша ситуація на додаткових маршрутах. На них завантаженість становить лише 68%, порівняно з іншими районами.

Нагадаємо, що раніше голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Також не так давно стало відомо, що у метрополітені Києва протікає ще одна станція. У вестибюлі станції метро "Академмістечко" через стелю почала просочуватися вода.