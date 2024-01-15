Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як вплинула аварія в метро Києва на громадський транспорт — дослідження arrow

Як вплинула аварія в метро Києва на громадський транспорт — дослідження

15 січня 2024 18:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як вплинула аварія в метро Києва на громадський транспорт — дослідження
Люди чекають на автобус через аварію в київському метро. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Закриття станцій на Оболонсько-Теремківській ліній київського метро призвело до збільшення навантаження на громадський транспорт столиці. При цьому навантаження зросло переважно в тих регіонах столиці, де метро не закривали. 

Про це повідомляє ГО "Пасажири Києва"

Читайте також:

Навантаження на громадський транспорт через аварію в метро

Як зазначається, через аварію на станціях метро "Деміївська" та "Либідська", навантаження на наземний громадський транспорт підскочило на 6,2%.

Також в ГО додають, що навантаження вдарило і на постійні маршрути з Теремків. Через це відсоток зріс на 22,6%, але відносно всього міста завантаженість все одно лишається меншою на 6,7%.

"Це говорить про значну неефективність у розподіленні рухомого складу на користь постраждалого Голосіївського району", — зазначають у "Пасажирах Києва".

Як вплинула аварія в метро Києва на громадський транспорт — дослідження
Інфографіка навантаження на громадський транспорт Києва. Джерело: Facebook ГО "Пасажири Києва"

У ГО додатково звернули увагу, що середньодобовий пасажиропотік протягом 11-15 грудня 2023 року по всьому громадському транспорті Києва становив 830,4 тисячі пасажирів при роботі 773 одиниць транспорту, що відповідає 1074 пасажирам за добу на одиницю рухомого складу. 

При всьому цьому найгірша ситуація на додаткових маршрутах. На них завантаженість становить лише 68%, порівняно з іншими районами.

Нагадаємо, що раніше голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Також не так давно стало відомо, що у метрополітені Києва протікає ще одна станція. У вестибюлі станції метро "Академмістечко" через стелю почала просочуватися вода.

Київ
метро
аварія
транспорт
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі