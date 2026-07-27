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Головна Київ Без парасольки краще не виходити: погода в Києві на завтра

Без парасольки краще не виходити: погода в Києві на завтра

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Дата публікації: 27 липня 2026 18:02
Прогноз погоди в Києві на 27 липня — Укргідрометцентр прогнозує дощі та грози
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 28 липня, жителів Києва та області очікує нестійка погода. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, дощі та місцями грози. Водночас температура залишатиметься комфортною для кінця липня.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 28 липня

За прогнозом синоптиків, на території Київської області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби очікуються дощі, а в окремих районах можливі грози. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C.

Без парасольки краще не виходити: погода в Києві на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 28 липня по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

У столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та періодичні дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16...+18 °C, удень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Синоптики радять жителям Києва, які планують тривале перебування на вулиці, взяти із собою парасольку, адже протягом дня в окремих районах можливі короткочасні дощі та грози.

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Укргідрометцентр погода в Києві дощі із грозами
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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