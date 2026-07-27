Прогноз погоды в Киеве на 27 июля — Укргидрометцентр прогнозирует дожди и грозы

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 28 июля, жителей Киева и области ждет переменчивая погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дожди и местами грозы. При этом температура останется комфортной для конца июля.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 28 июля

По прогнозу синоптиков, на территории Киевской области будет облачно с прояснениями. В течение суток ожидаются дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +13...+18 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C.

Прогноз погоды на 28 июля по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

В столице также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и периодическими дождями. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днем воздух прогреется до +22...+24 °C.

Синоптики советуют жителям Киева, планирующим длительное пребывание на улице, взять с собой зонтик, ведь в течение дня в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

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