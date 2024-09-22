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Безплатний проїзд у київському метро — хто має право в 2024 році

22 вересня 2024 16:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пільговий проїзд в метро — хто може безоплатно користуватись проїздом у Києві
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Київський метрополітен надає пільговий проїзд для окремих категорій громадян. Це робить пересування містом доступнішим і забезпечує додаткову підтримку соціально вразливим верствам населення.

Про це йдеться на порталі Київського метрополітену.

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У Київському метрополітені діє безкоштовний проїзд для ветеранів війни, людей з інвалідністю та інших категорій. Зокрема, пільги надаються:

  • Учасникам бойових дій (за наявності посвідчення учасника бойових дій або "Картки киянина").
  • Особам з інвалідністю внаслідок бойових дій та їх супроводжуючим (за умови пред'явлення відповідного посвідчення).
  • Постраждалим під час Революції Гідності (за наявності довідки, посвідчення або "Картки киянина").
  • Учасникам Другої світової війни та іншим категоріям, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до угод.

Крім того, безкоштовний проїзд доступний для людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Серед них:

  • Особи з інвалідністю, які були ліквідаторами наслідків аварії або потерпілими.
  • Ліквідатори 2-ї категорії.
  • Діти з інвалідністю, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Хто з ветеранів має право на пільги в метро

Також право на безкоштовний проїзд мають ветерани різних служб, зокрема:

  • Ветерани Національної поліції.
  • Ветерани податкової міліції.
  • Ветерани Бюро економічної безпеки України.
  • Ветерани державної пожежної охорони.
  • Ветерани військової служби.
  • Ветерани органів внутрішніх справ.
  • Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України.
  • Ветерани служби цивільного захисту.
  • Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, безкоштовний проїзд надається військовослужбовцям з інвалідністю, отриманою під час бойових дій, а також батькам військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Києві з 1 вересня знову став безоплатним проїзд у громадському транспорті для школярів. Послуга буде діяти до кінця червня, але потрібно з собою мати учнівський квиток.

Також ми писали, що національний перевізник "Укрзалізниця" надає пасажирам знижки на проїзд у 2024 році. Відомо, які категорії громадян мають право на пільги на подорожі залізницею.

Київ метро гроші пільги проїзд

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