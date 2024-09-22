Льготный проезд в метро — кто может безвозмездно пользоваться проездом в Киеве

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Киевский метрополитен предоставляет льготный проезд для отдельных категорий граждан. Это делает передвижение по городу более доступным и обеспечивает дополнительную поддержку социально уязвимым слоям населения.

Об этом говорится на портале Киевского метрополитена.

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Кто может бесплатно пользоваться метро

В Киевском метрополитене действует бесплатный проезд для ветеранов войны, людей с инвалидностью и другими категориями. В частности, льготы предоставляются:

Участникам боевых действий (при наличии удостоверения участника боевых действий или "Карточки киевлянина").

Лицам с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающим (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Пострадавшим во время Революции Достоинства (при наличии справки, удостоверения или "Карточки киевлянина").

Участникам Второй мировой войны и другим категориям, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с соглашениями.

Кроме того, бесплатный проезд доступен для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них:

Лица с инвалидностью, являющиеся ликвидаторами последствий аварии или потерпевшими.

Ликвидаторы 2-й категории.

Дети с инвалидностью, пострадавшие в результате крушения на ЧАЭС.

Кто из ветеранов имеет право на льготы в метро

Также право на бесплатный проезд имеют ветераны разных служб, в частности:

Ветераны национальной полиции.

Ветераны налоговой милиции.

Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.

Ветераны государственной пожарной охраны.

Ветераны военной службы.

Ветераны органов внутренних дел.

Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Ветераны службы гражданской защиты.

Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Кроме того, бесплатный проезд предоставляется военнослужащим с инвалидностью, полученной во время боевых действий, а также родителям военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы.

Что еще нужно знать

Напомним, в Киеве с 1 сентября снова стал безвозмездным проезд в общественном транспорте для школьников. Услуга будет действовать до конца июня, но нужно иметь ученический билет.

Также мы писали, что национальный перевозчик Укрзализныця предоставляет пассажирам скидки на проезд в 2024 году. Известно, какие категории граждан имеют право на льготы на поездки по железной дороге.