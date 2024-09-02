Безкоштовний проїзд для школярів у Києві — як скористатись послугою

Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 вересня знову став безоплатний проїзд у громадському транспорті для школярів. Послуга буде діяти до кінця червня, але потрібно з собою мати учнівський квиток.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Цифровий".

Читайте також:

Безкоштовний проїзд для учнів у Києві

З 1 вересня до кінця червня громадський транспорт в Києві для учнів знову безоплатний. Для цього школярам необхідно лише валідувати свій учнівський квиток в транспорті.

Як замовити учнівський квиток:

у застосунку "Київ.Цифровий" оберіть сервіс "замовлення учнівського";

заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;

отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий. А якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового", — йдеться у повідомленні.